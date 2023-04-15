Шановні краяни, щиро вітаю вас зі святом Воскресіння Господнього!

Другий рік Україна відзначає Великдень в умовах війни. Але ми не здаємося, і кожен день робить нас ще ближчими до Перемоги. Ми віримо у те, що світло і правда здолають пітьму – саме тому так відважно і жертовно стоять на передовій наші захисники, саме тому, не покладаючи рук, б‘ються на своєму фронті волонтери. Бажаю кожному, чиї зусилля спрямовані на нашу Велику Перемогу, – стійкості, незламності, нескореності.

Тим, кому не доведеться святкувати цей Великдень у родинному колі, – зичу витримки та терпіння. Хто буде в колі найрідніших – не забутьте у молитвах згадати побратимів, котрі тримають фронт. Тим родинам, котрі вже ніколи не дочекаються своїх батьків, братів, сестер, синів, дочок, чоловіків та дружин – доземний уклін та найщиріші співчуття.

Христос Воскрес! Воскресне Україна! З вірою до Перемоги!

Олександр Богомол, начальник ГУНП в Тернопільській області