Поліцейські застерігають: шахраї зламують акаунти користувачів месенджерів і розсилають повідомлення з проханням позичити гроші

У шахрайську пастку потрапив житель Бережан. Аферисти видурили у чоловіка 2 тисячі гривень.

Зі слів потерпілого, у месенджері він отримав повідомлення від знайомої про те, що їй терміново потрібні гроші. Чоловік вирішив допомогти та перекинув на вказаний рахунок гроші. Коли через деякий час зателефонував знайомій, то з’ясував, що її акаунт зламали шахраї та від її імені надіслали повідомлення з проханням про фінансову допомогу.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять:

– при отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, не перевіривши інформацію. Зв’яжіться особисто з людиною, яка вам написала, аби з’ясувати, що з нею трапилося;

– не переходьте за підозрілими посиланнями. Навіть, якщо це вам надіслали знайомі. Краще зателефонувати до них та уточнити, що за посилання вам скинули;

-встановлюйте надійні паролі на ваші особисті гаджети (смартфони, планшети, ноутбуки) та періодично їх змінюйте.