Торги в мережі закінчилися втратою грошей

Чоловік напередодні на одному з сайтів розмістив оголошення про продаж автомобільних дисків. Згодом до нього телефонував начебто покупець для узгодження умов купівлі. Домовилися про безпечну доставку і невідомий скинув шумчанину посилання за яким останній мав оформити відправлення товару. Проте посилання виявилося фейковим і потерпілий, ввівши дані банківські картки, втратив власні кошти.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам купувати та продавати товари лише на перевірених сайтах, не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми, уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.