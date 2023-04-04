За одну добу правоохоронці викрили кількох любителів заборонених речовин

Третього квітня працівники поліції Тернополя викрили двох осіб, які зберігали при собі наркотичні речовини.

Кожен з них, побачивши людей у формі, починав поводитися дивно і намагався втекти.

Одного з підозрюваних піймали о 12:30 на вулиці Лесі Українки. 22-річний чоловік мав при собі поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. За збереження заборонених речовин місцевий житель постане перед судом відповідно до статті 309 ККУ.

Іншого виявили у селі Петриків. У 24-річного тернополянина під час поверхневого огляду виявили працівники поліції згорток з речовиною, схожою на наркотичну. У ході розмови чоловік зізнався, що це наркотики й планував їх продати.

Його затримали згідно зі статтею 208 КПК. Хлопцеві інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Усі заборонені речовини слідчі вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває слідство.