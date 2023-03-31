Поліція охорони: тримай оселю під контролем!

«Об’єкт під охороною. Ведеться відеонагляд», – уже сама яскраво-жовта наліпка з таким текстом зробить ваше помешкання нецікавим для злодіїв. Адже вони добре знають: мітка з емблемою поліції охорони свідчить про те, що об’єкт оснащений сигналізацією і під’єднаний до головного пульта централізованого спостереження. А отже, озброєна група реагування виїде відразу, щойно спрацює сигналізація.

Нині в Україні триває проєкт Департаменту поліції охорони «Варта вашої оселі», в межах якого поліцейські розповідають громадянам про послуги, призначені захистити їхні домівки. Наприклад, про сучасне домофонне обладнання, зокрема й відеодомофон, із виводом на мобільний господаря. Тепер йому не обов’язково потрібно бути вдома, щоби контролювати доступ до будинку, адже керувати електронним замком можна дистанційно.

Фахівці з поліції охорони допоможуть обрати відеодомофон до квартири, до будинку, до офісу чи виробничого приміщення. А на дачі порекомендують встановити параметричні датчики для захисту периметру сонячних станцій. І якщо хтось зазіхне на ваш урожай – спрацює тривога. Таким чином можна надійно захистити не лише дім, а й прибудинкову територію.

Нагадуємо, що на всій території України є 43 пульти централізованої охорони, що мають сертифікати відповідності міжнародного зразка. Вони приймають сигнали тривоги, на які миттєво реагують 430 нарядів поліції охорони.

Замовити охоронні послуги можна з мобільного за безкоштовним цілодобовим номером – 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Захистіть свій дім – замовте професійну охорону!