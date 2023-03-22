Безпечність пішоходів – одна з причин автопригод на дорозі

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилися на дорозі в Тернополі 22 березня.

З тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення бригада екстреної меддопомоги госпіталізували жінку, 1978 року народження. Її близько 15:00 на вулиці Протасевича поблизу Збаразького перехрестя збив автомобіль «Geely». При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла переходила проїзну частину дороги в невстановленому місці.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.