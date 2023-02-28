Тернопільщина лідирує за кількістю автомобілів, що перебувають під GPS-спостереженням поліції охорони

– Ми максимально підлаштовуємося під наших клієнтів, – пояснює інженер Андрій Приступа. – Щоб точно та вчасно інформувати їх про їхні об’єкти, створили 38 типів геозон і 67 шаблонів повідомлень. Наші клієнти користуються понад чотирма сотнями команд, що забезпечують найнадійнішу охорону автомобілів. Понад 60 осіб, які довірили нам свої машини, використовують спеціальні мобільні додатки. На сьогодні на системах GPS-моніторингу встановлені 869 датчиків, результати з яких відображає наше обладнання.