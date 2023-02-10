Поліцейські вкотре застерігають: не перераховуйте кошти незнайомцям за сумнівні послуги

Як з’ясувалося, потерпіла на одному із сайтів знайшла інформацію про додатковий дохід. Хотіла зареєструватися. Їй почали надходити повідомлення нібито із відділу кадрів компанії, що для цього потрібно сплатити комісію. Жінка декілька разів перерахувала на банківські рахунки, які їй скидали, гроші. Загальна сума – понад 25 тисяч гривень. Коли представники компанії перестали виходити на зв’язок, тернополянка зрозуміла, що її ошукали і звернулася за допомогою до правоохоронців.