Щоб безпечно переходити дорогу, варто звертати увагу не лише на правила дорожнього руху, а й на додаткові обставини!

Троє пішоходів на дорогах Тернополя та області 1 лютого потрапили під колеса транспортних засобів. За добу слідчі зареєстрували чотири дорожньо-транспортних пригоди.

Повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про аварію надійшло о 9:55 на лінію “102″. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Deawoo Lanos збив жінку 1964 року народження. Потерпіла переходила проїзну частину дороги на зелений сигнал світлофора. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Звернулася за меддопомогою того ж дня і пасажирка автомобіля Renault Clio. 32-річна жінка була в салоні авто, коли його водійка не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет. Автопригода трапилася у селі Мишковичі. Потерпілу доправили в неврологічне відділення.

Ще одну ДТП зареєстрували слідчі на автодорозі Вишнівець-Ланівці. Сімнадцятирічний мотоцикліст, обганяючи попутний транспорт, збив пішохода 2009 року народження. Юнак йшов лівим узбіччям дороги. Йому надали меддопомогу, але не госпіталізовували.

Чергове повідомлення про ДТП надійшло на лінію “102″ о 20:11. Додзвонювач сказав, ща на вулиці Будного водій автомобіля Volkswagen Tiguan збив жінку. Остання переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Її доправили до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Працівники поліції звертаються до пішоходів бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху!

Часто пішоходи не звертають уваги на автомобілі, адже вважають, що закон на їхньому боці в будь-якому випадку.

Пішохід може вибігти на пішохідний перехід, навіть якщо автомобіль за метр до перетину «зебри». Інколи, вибігаючи на дорогу, пішохід навіть не дивиться у бік автомобіля, а часто ще й розмовляє телефоном або слухає музику в навушниках.

Пішохід при виході на перехід повинен керуватись не власним розсудом, а діяти відповідно до ПДР:

- пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах;

- пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

- пішоход має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеної нерегульованими пішохідними переходами;

- водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам.

Пішоходам не варто забувати про штраф за «перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються.