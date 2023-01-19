Оперативники карного розшуку встановили особу крадія

Про крадіжку будівельних інструментів на лінію “102″ повідомив потерпілий. Чоловік заявив, що до його підвалу проникли невідомі. Злочин ймовірно трапився впродовж 14-16 січня, оскільки саме в ці дні він не заходив до приміщення.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами поліціянтів, невідомі пошкодили навісний замок. З підвалу злодії винесли різноманітні електроінструменти. Сума збитків – майже 20 тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Це – раніше судимий за майнові злочини тернополянин 1979 року народження. Чоловік у скоєному зізнався і розповів, що частину інструментів встиг реалізувати в одному із ломбардів обласного центру, а іншу продав на ринку.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу та оголошення підозри. Триває слідство.