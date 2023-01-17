Поліцейські застерігають від телефонних шахраїв: псевдооператор мобільного зв’язку ошукав мешканку Бережан майже на 84 тисячі гривень

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував невідомий, який відрекомендувався працівником одного з мобільних операторів. Співрозмовник розповів, що їхня компанія здійснює заміну обладнання для покращення зв’язку. Відтак повідомив, що жінці на мобільний має прийти смс-повідомлення з кодом, яке вона йому має продиктувати. Потерпіла виконала усі вказівки незнайомця. Невдовзі її сім-картку заблокували. Отримавши доступ до банківського рахунку жінки, шахрай зняв звідти майже 84 тисячі гривень.