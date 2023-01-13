Поліцейський офіцер громади з Тернопільщини розшукав п’ятикласника, котрий пішов з дому

Хлопчика правоохоронець знайшов за п’ять кілометрів від місця проживання.

Зі слів поліцейського офіцера громади Тернопільського райуправління поліції Андрія Шеременди, до нього зателефонувала стривожена жителька села Кобзарівка і просила про допомогу – пропав її син. Жінка розповіла, що хлопчик навчається у п’ятому класі спеціалізованої школи, має проблеми зі здоров’ям. На момент звернення дитини вдома не було вже понад дві години.

Повідомивши про зникнення п’ятикласника на лінію 102, Андрій Шеременда сів у службове авто і став об’їжджати найближчі навколишні населені пункти в напрямку обласного центру. Хлопчика було оголошено у розшук.

Поблизу села Іванківці офіцер громади помітив на дорозі неповнолітнього. Хлопчина сильно змерз та був переляканий. Правоохоронцеві розповів, що йому дуже хотілося до міста, до свого навчального закладу, де у нього залишилися друзі.

Малого втікача повернули матері. З жінкою поліцейський провів профілактичну бесіду і попередив про відповідальність за неналежне виховання дітей.