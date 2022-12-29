Поліцейські закликають громадян дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів

Правоохоронці вкотре нагадують бути обережними при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв: не торкатися, не підіймати та не перекладати з місця на місце їх. Адже такі дії можуть призвести до трагічних наслідків.

Про види та ознаки вибухонебезпечних предметів, категорії їх небезпечності та алгоритм дій при їх виявленні розповів начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків.

У жодному разі не беріть до рук незнайомих предметів та не намагайтесь розібрати. Попередьте про знахідку інших осіб, які поруч. Відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів. Ні в якому разі не намагайтеся розібрати небезпечний предмет самостійно чи витягнути з нього вибухову речовину або детонатор.

Негайно повідомте про підозрілий предмет за номерами «101» чи «102». Дочекайтеся приїзду фахівців із знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.