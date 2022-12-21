Тернопільські ювенали долучилися до Всеукраїнської національно-патріотичної акції “Вогник незламності”

Вже незабаром у домівки всіх християн завітає свято, яке утверджує в серцях віру, сповнює душу і розум благими намірами, надихає на добро і милосердя – Різдво Христове.

З прийдешнім світлим святом працівники ювенальної превенції Тернопільщини спішать привітати не лише українські родини, а й громадян інших держав, які з перших днів війни підтримують Україну у боротьбі з російським окупантом.

У цей нелегкий для нашої країни час усі ми сподіваємося, що спалах яскравої Різдвяної зірки як вогник незламності принесе країні довгоочікуваний мир, а в кожній домівці запанують злагода та любов.