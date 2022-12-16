Житель Теребовлянської громади втратив 5500 гривень, намагаючись придбати ліжко

Потерпілий розповів поліцейським, що знайшов оголошення про продаж ліжка на одному з сайтів. Зв’язався з продавцем, який погодився відправити товар лише після часткової передоплати.

Чоловік перерахував на банківську картку незнайомця 5500 гривень. Після отримання завдатку продавець перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські вживають заходів задля розкриття злочину. За фактом шахрайства дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102».