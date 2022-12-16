19-річного тернополянина поліцейські підозрюють у скоєнні крадіжки двох велосипедів

Зловмисник поцупив з під’їзду будинку чужі двоколісники.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що хтось викрав два її велосипеди, які були прив’язані тросом до перил сходів у під’їзді.

Виїхавши на місце події поліцейські встановили, що зловмисник перерізав кріплення і таким чином заволодів майном потерпілої. Вартість краденого встановлюється.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу крадія. Ним виявися тернополянин, 2003 року народження. Зловмисник у скоєному зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.