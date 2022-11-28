Розшуківці Тернополя встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки грошей

Із заявою про крадіжку сумки з приміщення Благодійного Фонду на лінію “102″ повідомила жителька Миколаївщини. Жінка приїхала до обласного центру, як тимчасово переміщена особа.

У фонд вона прийшла по допомогу. Особисті речі залишила в шафі для одягу та відволіклася на кілька хвилин. Коли повернулася, то виявила, що її сумка з усіма документами, довідками, грошима та банківськими картками зникла. Потерпіла не встигла вчасно заблокувати електронні гаманці, як на мобільний прийшло сповіщення про зняття з карток кількох тисяч гривень. Злочин трапився наприкінці вересня.

Працівники карного розшуку у ході слідчо-оперативних заходів встановили особу підозрюваного. Це – 39-річний раніше судимий за майнові злочини житель обласного центру. Чоловік каже, що побачив сумку, витягнув із неї банківські картки та зняв гроші.

За крадіжку, вчинену у воєнний час, тернополянин відповідатиме у суді згідно із частиною 4 статті 185 (крадіжка)Кримінального кодексу України. Триває слідство. Перевіряють підозрюваного і на причетність до інших правопорушень.