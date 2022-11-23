У ДТП травмувалися люди

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив житель села Біла, 1988 року народження. Травми чоловік отримав 22 листопада в результаті падіння з велосипеда.

Того ж дня у Бучачі близько 14:40 водій автомобіля порушив правила дорожнього руху, не дотримався дистанції та врізався в Volkswagen Touran. В результаті удару Volkswagen зачепив перехожу. Жінка з тілесними ушкодженнями звернулася до лікарні.

Не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, а після цього з’їхав у кювет водій автомобіля MERCEDES Vito. Кермувальник вилетів із салону та отримав травми не сумісні з життям. Дану автопригоду слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 ККУ.