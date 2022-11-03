Поліцейські підозрюють раніше судимого жителя Тернополя у двох майнових злочинах

Оперативники Тернопільського райуправління поліції встановили причетність чоловіка до двох крадіжок на території обласного центру. За обома фактами розпочато кримінальне провадження.

Із повідомленням про крадіжку велосипеда до співробітників поліції звернулася жителька Тернополя. Жінка проживає у приватному секторі. Двоколісник у неї викрали з подвір’я. Невідомий перетягнув ровер через паркан. Збитки заявниця оцінила у 12 000 гривень.

Транспортний засіб потерпілої поліцейські виявили в одному із ломбардів та встановили особу, яка його туди здала. Причетним до крадіжки виявився неодноразово судимий 41-річний тернополянин.

Поліцейські викрили чоловіка ще в одному злочині – викрав електричний кабель вартістю 25 000 гривень з території, де ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Триває досудове розслідування. Фігуранту інкримінують частину ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.