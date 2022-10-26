Допоможіть встановити особу жертви ДТП!

Працівники Чортківського районного відділу поліції просять допомогти встановити особу чоловіка. 25 жовтня близько 7:15 в селі Яблунів водій автомобіля Mercedes-Benz Vito збив перехожого. Чоловік від отриманих травм помер на місці події. При собі потерпілий не мав жодних документів.

Загиблому на вигляд 50 – 60 років, худорлявої тілобудови, ріст 155-160 см, волосся темного кольору, має лобні залисини, обличчя овальне. На руках набиті татуювання у вигляді каблучки на середньому пальці правої руки та факелу у руці, що горить на правому передпліччі.

При собі мав наплічний рюкзак червоного кольору із надписом «Товариство Червоного Хреста».

Якщо ваш родич не повернувся додому, а можливо ви давно не бачили свого знайомого і він схожий на загиблого, повідомляйте на лінію “102″.