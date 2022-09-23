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Працівники СБУ завершили розслідування щодо колаборанта, який допомагав окупантам збирати мито на окупованій Луганщині

Категорія: Кримінал, Події, Порятунок

Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття колаборантів і зрадників: зібрано докази добровільної співпраці з ворогом «посадовця» так званого «державного митного комітету лнр».

Слідством встановлено, що 62-річний житель Старобільського району Луганщини наприкінці травня 2022 року добровільно погодився працювати у незаконному правоохоронному органі окупантів та обійняв посаду «старшого інспектора» на митному посту «Танюшівка», що розташований на кордоні із Бєлгородською областю рф.

Досудове розслідування протиправної діяльності зрадника завершено слідчими Управління СБУ в Тернопільській області. Зловмисник обвинувачується за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області

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