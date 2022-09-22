Тернопільські поліцейські обмінювалися досвідом з колегами щодо роботи системи «Custody Records»

Отримання нових знань та практичних порад щодо роботи з інформаційною підсистемою «Custody Records» – з цією метою до Тернополя приїхали представники Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. Наш регіон був одним із перших, де впровадили систему електронної фіксації.

Упродовж трьох днів інспектори з дотримання прав людини переймали досвід тернопільських поліцейських з питань організації діяльності «Custody Records».

«Вже півтора року на базі Тернопільського райуправління поліції працює підсистема Custody Records». Тому поліцейські з інших регіонів приїхали до нас навчитися, почерпнути нові знання, обмінятися досвідом», – розповідає начальник сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції Оксана Придруга.

Поліцейські обговорили особливості роботи з підсистемою електронної фіксації: алгоритм дій при затриманні та доставленні осіб, проведенні інтерв’ювання, у тому числі іноземців, із залученням перекладачів.

«Цілодобовий відеонагляд сприяє тому, що ми можемо спостерігати роботу працівників оперативних та слідчих підрозділів із затриманими особами, підозрюваними у злочинах. Це забезпечує, насамперед, права поліцейських, а також запобігає порушенню та дотриманню прав затриманих осіб», – зазначає старший інспектор з дотримання прав людини Жмеринського районного відділу поліції ГУНП в Вінницькій області.

Правоохоронці ділилися досвідом роботи із підсистемою у своїх регіонах, аналізували конкретні ситуації порушення прав затриманих та шляхи їх уникнення. Учасники заходу відзначили важливість проведення таких зустрічей.

Інспектор з дотримання прав людини відділення поліції №1 міста Сокиряни Чернівецької області Ірина Шелудченко каже, що вони дізналися, які є ситуації щодо роботи із затриманими особами не лише по кримінальних справах, а й адміністративних правопорушеннях. Дуже було цікаво з колегами поспілкуватися на цю тему, дізнатися їх практичний досвід.

Рекомендації, отримані від тернопільських поліцейських, стануть у нагоді інспекторам з дотримання прав людини для ефективної реалізації пілотного проєкту Custody Records» у своїх регіонах.