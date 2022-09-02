Дітей, позбавлених батьківської турботи, до школи відвели поліцейські

До Всеукраїнської акції «Відведи дитину до школи» долучилися тернопільські правоохоронці. Працівники ювенальної превенції супроводжували до навчального закладу діток, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Цьогоріч дев’ять вихованців Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації прийшли до ЗОШ № 13 з поліцейськими. Особливим цей день став для двох першачків, адже вони вперше переступили шкільний поріг за руку з працівниками поліції.

Перед початком занять гості нагадали діткам правила безпеки, наголосили на необхідності перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та про наплічник, в якому мають бути необхідні речі.

Вчителі навчального закладу подякували поліцейським за таку важливу підтримку та турботу про підростаюче покоління.

На прощання поліцейські побажали усім школярам цікавих уроків, гарних оцінок, нових друзів, позитивних вражень від навчання та мирного неба.