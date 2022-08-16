Оформлення грошової допомоги обернулося для жителів області втратою заощаджень

Двоє мешканців Тернопільщини, які тимчасово проживають на території області стали жертвами злочинів, пов’язані з привласненням їх заощаджень. Громадяни намагалися оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб й потрапили в шахрайську пастку

Заявниць ошукали за аналогічною схемою: в мережі Інтернет вони знайшли сайт з інформацією про матеріальну допомогу. В повідомленні шахраї вказали посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням потерпілі ввели персональні дані та номера банківських карток для зарахування грошей. Однак як тільки вони це зробили, отримали сповіщення про списання власних заощаджень. Одна заявниця втратила 6100 гривень, а інша – 6440 гривень.

Відомості про події слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські розповідають, що в таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Працівники поліції вкотре просять громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.