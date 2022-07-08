Жителю Чортківського району загрожує до чотирьох років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди поліцейському

Хабарем чоловік намагався вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції у місті Заліщики про те, що житель села Лисівці, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху і під час спілкування з ним був відчутний різкий запах алкоголю, пропонує поліцейським 2 000 гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП на водія теж складено.