70 тисяч за неіснуюче авто заплатила жителька Тернопільщини

У пастку шахраїв потрапила мешканка Тернопільського району. Жінка віддала незнайомцям майже 70 тисяч гривень. Після того, як зрозуміла, що її ошукали, звернулася за допомогою до відділення поліції №1 Тернополя.

За словами потерпілої, вона знайшла в інтернеті сайт, працівники якого займалися продажем автівок, пригнаних з-за кордону. Саме тут жінка побачила авто, яке їй підходило і за ціною, і за технічними характеристиками. Вона залишила заявку на його покупку.

За деякий час їй зателефонували. Представник “фірми” розповів про усі умови купівлі-продажу транспортного засобу. Вислали жінці на електронну адресу і договір. Після того, які документ був підписаний, покупець зобов’язувалася оплатити аванс, а це – більше десяти тисяч гривень. За деякий час до жінки зателефонували знову і сказали, аби купівля пройшла успішно, потрібно доплатити ще. Таким чином жителька області перерахувала на картку майже 70 тисяч гривень.

Після проплати з жінкою не зв’язувалися, а сторінка на сайті виявилася заблокованою. Про шахрайство потерпіла повідомила в поліцію.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до усіх мешканців міста та області, бути уважними та пам’ятати, що будь-який офіційний договір повинен підписуватися при умові присутності обох сторін. Оплачувати товар невідомим не варто і небезпечно.

Пам’ятайте, якісний товар дешевим не буває!