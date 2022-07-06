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70 тисяч за неіснуюче авто заплатила жителька Тернопільщини

Категорія: Кримінал

Transportation of new cars on a trailer with a truck for delivery to dealers.У пастку шахраїв потрапила мешканка Тернопільського району. Жінка віддала незнайомцям майже 70 тисяч гривень. Після того, як зрозуміла, що її ошукали, звернулася за допомогою до відділення поліції №1 Тернополя.

За словами потерпілої, вона знайшла в інтернеті сайт, працівники якого займалися продажем автівок, пригнаних з-за кордону. Саме тут жінка побачила авто, яке їй підходило і за ціною, і за технічними характеристиками. Вона залишила заявку на його покупку.

За деякий час їй зателефонували. Представник “фірми” розповів про усі умови купівлі-продажу транспортного засобу. Вислали жінці на електронну адресу і договір. Після того, які документ був підписаний, покупець зобов’язувалася оплатити аванс, а це – більше десяти тисяч гривень. За деякий час до жінки зателефонували знову і сказали, аби купівля пройшла успішно, потрібно доплатити ще. Таким чином жителька області перерахувала на картку майже 70 тисяч гривень.

Після проплати з жінкою не зв’язувалися, а сторінка на сайті виявилася заблокованою. Про шахрайство потерпіла повідомила в поліцію.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до усіх мешканців міста та області, бути уважними та пам’ятати, що будь-який офіційний договір повинен підписуватися при умові присутності обох сторін. Оплачувати товар невідомим не варто і небезпечно.

Пам’ятайте, якісний товар дешевим не буває!

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