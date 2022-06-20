На дорогах Тернопільщини у чотирьох ДТП 1 людина загинула, а 7 травмувалися

У чотирьох дорожньо-транспортних пригодах, які трапилися на дорогах Тернопільщини минулими вихідними, одна людина загинула, а семеро з травмами потрапили до лікарні. Усі вони внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.

18 червня у ДТП потрапив водій автомобіля Citroen Berlingо. Аварія трапилася на трасі Почаїв-Кременець близько 21:30. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій збив пішохода – жінку, 1951 року народження. Після цього автівка виїхала на узбіччя, врізалася в відбійник і злетіла в кювет. На момент аварії в салоні перебувало троє пасажирів.

Пішохода, усіх пасажирів та самого водія бригада швидкої доправило до лікарні. У всіх травми різного ступеня тяжкості. Перехожу врятувати медикам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень вона за кілька годин померла в лікарні. Водія затримали згідно статті 208 КПК та повідомили про підозру згідно ч. 3 ст. 286-1 ККУ.

В травмпункт із травмою стопи звернувся тернополянин. Чоловік заявив, що водій автомобіля марки Mercedes-Benz GL 500, виїжджаючи на вулицю Замкову, допустив наїзд на його ногу. Триває слідство й встановлюються усі деталі даної автопригоди.

Під час здійснення маневру розвороту 19 червня в обласному центрі на перехресті вулиць 15 Квітня-Протасевича не розминулися автомобілі Skoda Octavia та Volkswagen T4. В результаті удару тілесні ушкодження отримала водійка легківки.

Не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль VOLKSWAGEN Caddy з’їхав у кювет – наслідки ДТП в селі Переволоки Бучацької територіальної громади. Тілесні ушкодження отримав пасажир іномарки.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.