Шахраї через фейковий чат-бот викрадають кошти внутрішньо переміщених осіб

У шахрайську пастку потрапила 31-річна жителька Херсона, яка тимчасово проживає на Тернопільщині, у місті Монастириська. Понад 20 000 гривень зникло з її рахунку після того, як вона заповнила псевдоанкету для нібито отримання допомоги від ООН.

Як встановили співробітники Бучацького відділення поліції, жінка в месенджері Telegram-каналу знайшла оголошення в чат-боті про те, що міжнародна організація надає матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від незаконного вторгнення російських військ. Для отримання виплат вона перейшла за вказаним в дописі посиланням на сумнівний сайт. Під час заповнення анкети вказала свої особисті дані та реквізити банківської картки.

Однак за деякий час на телефон потерпілої надійшло сповіщення про списання грошей, які були на її картці, в розмірі понад 20 000 гривень

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Кіберполіцейські застерігають: не переходьте за підозрілими посиланнями та у жодному разі не вводьте особисті дані своїх банківських карток. Якщо ви знайшли інформацію про будь-які соціальні виплати, переконайтеся у її правдивості. Зателефонуйте до офіційних установ для уточнення даних. Намагайтеся дізнатися якомога більше інформації, шукайте відгуки людей, які вже отримали дану матеріальну допомогу.