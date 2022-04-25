На Тернопільщині чадним димом отруїлися пенсіонери

Нещасний випадок у Великодню неділю зареєстрували працівники поліції на Кременеччині. У власному будинку мертвими місцеві мешканці виявили подружжя пенсіонерів.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. У ході перевірки стало відомо, що 24 квітня близько 13:00 хлопці, які проходили повз будинок сусідів, помітили дим з вікон. Вони викликали екстрені служби і не чекаючи їх, кинулися на допомогу – зайшли в приміщення і виявили непритомних чоловіка та жінку. Їх винесли на свіже повітря, але медики, які приїхали на виклик, констатували лише смерть.

Рятувальники кажуть, що ймовірна причина смерті – удушення чадним димом, спровоковане замиканням електропроводки від телевізора. Як з’ясувалося згодом, потерпілих щодня провідувала родичка, оскільки вони хворіли і фактично не ходили. У день нещастя вона також заходила до стареньких за хвилин 30 до нещасного випадку.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.