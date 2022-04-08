Поліцейські протидіють незаконному продажу алкогольних напоїв

Факти підпільного продажу спиртного під час воєнного стану продовжують виявляти працівники поліції. Минулої доби такий випадок зафіксовано в одному із сіл Тернопільської громади.

До дільничного офіцера Тернопільського районного управління поліції почали надходити повідомлення від місцевих жителів про те, що їхній односельчанин продає алкоголь.

Під час перевірки факт підтвердився. У помешканні 60-річного чоловіка поліцейські виявили саморобну алкогольну продукцію, яку він мав намір реалізувати. Спиртні напої вилучили та знищили.

Упродовж останніх двох тижнів співробітники Тернопільського районного управління поліції виявили 17 фактів незаконного продажу алкогольних виробів на території обслуговування.

З обігу вилучили 340 літрів спиртного на загальну суму 48 500 гривень. Поліцейські закликають громадян дотримуватись норм воєнного стану. Якщо вам відомі випадки незаконної торгівлі спиртним, повідомляйте про них на лінію 102.