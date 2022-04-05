Поліцейські продовжують документували факти незаконного зберігання заборонених речовин

Впродовж доби працівники поліції області задокументували два факти незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту щодо жителів краю. Міру покарання їм обере суд.

Одна з подій трапилася в Чорткові. На одній із вулиць районного центру поліцейські зупинили чоловіка, який помітно нервував. У ході проведення поверхневої перевірки у нього виявили банку в якій знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору ззовні схожу на наркотичну.

Підозрюваний 1998 року народження пояснив, що зберігав речовини для власного вживання.

Аналогічний факт задокументували й працівники поліції № 1 м. Борщів. Під час патрулювання в Мельниці-Подільській правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням 22-річного місцевого жителя. Молодику провели поверхневу перевірку та виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Всі речовини працівники поліції вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.