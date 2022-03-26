Поліцейські застерігають від шахраїв: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте дані своїх банківських карток

Жертвою шахраїв став 67-річний переселенець із зони бойових дій, який наразі оселився у Бережанах. Невідомі викрали з його банківської картки понад 6500 гривень.

З повідомленням про шахрайські дії чоловік звернувся до співробітників відділу поліції №1 м. Бережани. За словами потерпілого, йому на телефон надійшло смс-повідомлення про зарахування йому одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень.

Ймовірно, чоловік перейшов за посиланням, вказаним у повідомленні, та ввів конфіденційні дані своєї картки. Як наслідок, замість зарахування коштів, з його «електронного гаманця» викрали понад 6500 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають громадян від таких афер. Якщо ви отримали на телефон сумнівне посилання, зателефонуйте на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірте інформацію. У жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки.

Якщо ви замовляли отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через «Дію»:

- очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є,

- сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.