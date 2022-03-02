Невідомі предмети на вулиці можуть бути вибухонебезпечними!

Бути уважними та не піднімати із землі невідомі речі – про це працівники поліції Тернополя та області просять усіх мешканців краю.

Не має різниці, що лежить під ногами – це може бути як коробка з-під сірників чи сигарет, так і дитяча іграшка чи щось інакше, наповнене вибухонебезпечною речовиною.

У воєнний час не нехтуйте своєю безпекою. Впродовж останніх днів обласні центри та інші населені пункти приймають багатьох людей – довіряти усім та бути впевненими в кожному неможливо. Проникають в міста і диверсанти.

Якщо ви побачили підозрілу річ посеред дороги чи біля будинку – не підходьте до неї, не переносьте та не торкайтеся, а обгородіть місце і одразу викликайте поліцію або військових. Повідомте про можливу небезпеку і дітей.