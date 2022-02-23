Поліцейські розшукали зловмисника, який обікрав будівельний майданчик у Тернополі

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа викрала дороговартісний інструмент з будівельного майданчика. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Інцидент трапився на вулиці Яреми. Поліцейським вдалося оперативно розшукати особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 60-річний житель Тернополя. Чоловік мешкає неподалік. Запримітив, що на будівельному майданчику залишили без нагляду інструмент та викрав його. Чуже майно заніс до себе додому. Поліцейські вилучили речовий доказ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.