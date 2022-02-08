Слідчі Підволочиського відділення поліції скерували до суду обвинувальні акти щодо двох місцевих жителів, які вчиняли домашнє насильство

Від 43-річного жителя Скалатської громади потерпала дружина, а від 34-річного мешканця Підволочиської громади – його мати. За вчинене їм загрожує до двох років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 43-річний житель Скалатської громади систематично ображав нецензурною лайкою, залякував і погрожував фізичною розправою своїй дружині. Поліцейські вживали усіх можливих заходів, аби вгамувати кривдника: проводили з ним профілактичні бесіди, складали на нього адмінпротоколи, а також відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насильства.

Суд визнав його винним та призначив 150 год громадських робіт. Та правопорушника це не зупинило, він і надалі продовжував ображати та погрожувати жінці. У грудні минулого року чоловік знову вчинив психологічне та фізичне насильство щодо дружини. Правоохоронці задокументували даний факт і оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Ще один сімейний дебошир – 34-річний житель Підволочиської громади. Страждає від чоловіка його мати. Протягом минулого року у відношенні правопорушника поліцейські тричі складали адміністративні протоколи, а також розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень жінці (ст. 125 ККУ) та вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 ККУ). Суд присудив йому 150 годин громадських робіт.

Проте чоловік ухилявся від відбування покарання та продовжував кривдити родичку. Наприкінці минулого року він вкотре вчинив сварку та вигнав матір з дому. Поліцейські зафіксували даний факт. Щодо правопорушника розпочали кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу: за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч.2 ст.389 (ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських робіт).

Наразі досудове розслідування слідчі поліції завершили та скерували обвинувальні акти до суду.