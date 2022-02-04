Житель Козови систематично крав алкоголь з місцевого магазину

Під час ревізії адміністрація магазину в селищі Козова виявила нестачу елітного алкоголю. Перегладаючи відео з камер спостереження, вони помітили, як невідомий впродовж кількох днів поспіль приходив до крамниці, ховав під одяг та виносив повз касу спиртні напої. Емність брав різну.

Про крадіжки керівництво магазину повідомило у відділ поліції №1 Бережан. Проведеними слідчо-оперативними заходами, правоохоронці встановили особу зловмисника.

Це – місцевий житель, 1965 року народження. Раніше у поле зору поліції не потрапляв. У краденому чоловік зізнався, але нічого не повернув, бо випив.

Йому інкримінують ч.2 ст. 185 ККУ. Триває слідство. Перевіряють його на причетність до аналогічних злочинів.