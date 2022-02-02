Порушення правил карантину: за минулий тиждень тернопільські поліцейські склали 39 адмінпротоколів

Вже більше тижня на Тернопільщині запроваджено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки. Відповідно поліцейські посилили контроль за дотриманням суб’єктами господарювання карантинних обмежень.

Щоденно в області працює майже півсотні рейдових груп. Вони перевіряють заклади торгівлі, харчування, ресторани, кафе, перевізників, ринки, громадські місця. Правоохоронці проводять з громадянами роз’яснювальну роботу щодо важливості неухильного дотримання протиепідемічних заходів та реагують на виявлені порушення відповідно до чинного законодавства.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області області, за минулий тиждень, з 24 по 31 січня, поліцейські склали 39 адмінпротоколів за ч.1 ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей). За таке порушення передбачено накладення штрафу: на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Найбільша кількість фактів недотримання карантинних обмежень зафіксована в обласному центрі.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів краю не нехтувати правилами карантину та дотримуватися їх.