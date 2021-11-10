На будівництві у Тернополі травмувався чоловік

Порушення вимог законодавства про охорону праці згідно статті 271 Кримінального кодексу України розслідують працівники Тернопільського райуправління поліції.

9 листопада на лінію “102″ надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві. На місце події виїжджала швидка та поліція.

За попередньою інформацією, потерпілий офіційно працював у будівельній компанії. В журналах інструктажу підписувався за дотримання правил безпеки. У день нещастя він працював на 11-му поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Степана Будного – проводив малярні роботи. Проте через власну необережність оступився і впав з 11-го на 10-й поверх. Колеги викликали медиків.

Шістдесятидворічного чоловіка спочатку доправили в реанімаційне відділення. Зараз його життю нічого не загрожує. Медики констатували у потерпілого перелом ребер та ключиці.

Триває досудове розслідування.