Поліцейські Тернопільщини щоденно проводять превентивну роботу щодо недопущення порушень правил карантину

Упродовж минулої доби в області працювало 62 рейдові групи. Вони перевірили роботу 665 об’єктів господарювання щодо виконання протиепідемічних норм.

Робота рейдових груп, до складу яких входять представники Держпродспоживслужби та інші уповноважені особи, насамперед, спрямована на попередження порушень у сфері дотримання карантинних обмежень. У цьому напрямку вони систематично проводять роз’яснювально-профілактичну роботу з населенням та суб’єктами господарювання.

Нагадуємо, що з 21 жовтня вступили в дію нові правила пасажирських перевезень. Для поїздок у міжрегіональному громадському транспорті відтепер потрібно використовувати документ про щеплення проти COVID-19 або негативний ПЛР-тест. Йдеться про автомобільний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Мобільні групи перевірятимуть наявність у пасажирів посвідчення особи та сертифікату про вакцинацію, який може бути як у паперовому вигляді, так і в цифровому додатку «Дія». Відповідальність за наявність у всіх водіїв, а також у пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Нагадуємо, що за порушення карантинних обмежень, відповідно до ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм), передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу: на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Поліцейські застерігають людей від користування підробленими COVID-сертифікатами. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання — від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.