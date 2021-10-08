Ювенальні поліцейські обговорили зі школярами тему булінгу та як протидіяти цьому явищу

Попередити, запобігти, роз’яснити – з такою метою тернопільські поліцейські відвідують навчальні заклади області. Під час зустрічей зі школярами та освітянами правоохоронці проводять бесіди на різні правові теми.

«Що таке булінг та як йому протидіяти» – тема, яку обговорили співробітники сектору ювенальної превенції районного управління поліції з учнями 6-го класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей» № 6 імені Назарія Яремчука.

Інспектори Уляна Луцко та Валентин Бінішевич розповіли школярам про основні види насильства та яка відповідальність передбачена за їх вчинення. Поліцейські пояснили дітям, що робити, якщо вони стали жертвою або свідком знущання однолітків, та куди звертатися за допомогою.

«Наша мета запобігти такому явищу як булінг в шкільному середовищі. У цьому напрямку ми активно співпрацюємо з освітянами: систематично відвідуємо навчальні заклади, проводимо різні інтерактивні заняття зі школярами та інші превентивні заходи», – зазначає Уляна Луцко.

Хлопці та дівчата уважно слухали правоохоронців, долучилися до обговорення теми, запитували, як діяти в тій чи іншій ситуації.

За словами класного керівника школярів Алли Моліцької, зустрічі з поліцейськими є завжди корисними та інформативними для дітей.

«У школі бувають різні ситуації, інколи доводиться спостерігати, коли діти дозволяють собі зверхнє ставлення до своїх однолітків. На такі випадки завжди реагує педагогічний колектив, але, на мою думку, сьогоднішня зустріч проведена з поліцейськими є важливою. Вона спонукатиме дітей задуматися над своєю поведінкою, адже вони почули не лише про булінг, як про явище, а й дізналися про відповідальність за це», – зауважує педагог.

Ювенали роздали школярам інформаційні буклети про булінг та контакти, куди звертатися за допомогою у разі його вчинення.