Тернополянка, яка намагалася задушити своїх дітей, постане перед судом

Правоохоронці Тернопільщини завершили досудове розслідування щодо мешканки обласного центру, яка намагалася вбити своїх малолітніх дітей.

Нагадаємо, 5 червня на лінію «102» зателефонувала тернополянка та повідомила правоохоронцям, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей.

На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Поліцейські зайшли до квартири, на яку вказала заявниця та виявили там непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові. Її разом з 5-річним братиком госпіталізували до лікарні, а матір доправили до психоневрологічного закладу. Дітей, після надання необхідної їм медичної допомоги, забрала на догляд бабуся.

Після отримання висновку лікарів про можливість проводити процесуальні дії з жінкою, їй під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та спрямували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваної. Горе-матері інкримінують замах на умисне вбивство двох малолітніх дітей згідно частини 3 ст.15 п.1 п.2 частини 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.