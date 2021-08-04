Заліщицькі поліцейські викрили мешканця Чернівецької області у крадіжці з відпочинкового комплексу

Співробітники поліції розшукали зловмисника та вилучили у нього речовий доказ. Повідомлення про крадіжку надійшло до працівників Заліщицького відділення поліції від працівників розважального комплексу. У них з території невідомий виніс кальян. Суму збитків заявники оцінили у 3 000 гривень.

Момент вчинення злочину зафіксувала камера відеоспостереження. У ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 21-річний житель сусідньої Чернівецької області. Хлопець ніколи раніше проблем із законом не мав.

Як з’ясувалося, він разом із компанією відпочивав у розважальному закладі. За сусіднім столиком помітив кальян. Скориставшись моментом, що поряд нікого не було, викрав пристрій для куріння, який відвіз до себе додому.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження. Дії чернівчанина кваліфікують за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.