29 липня професійне свято у працівників кадрового забезпечення МВС

Досвідчені і фахові працівники, які, спираючись на власний досвід, зобов’язані підбирати, вчити, виховувати та розставляти кадри, працюють у системі поліції Тернопільщини.

29 липня підрозділи кадрового забезпечення МВС відзначають День створення служби.

Сьогодні Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області – це згуртований колектив, який несе відповідальність за якісне комплектування фахівцями підрозділів області, зміцнення дисципліни в колективі, підвищення бойової та службової підготовки, відповідає за організацію діяльності з добору, навчання і виховання працівників поліції, забезпечення правового та соціального захисту особового складу, пенсіонерів, членів сімей правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов’язків, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, психологічного супроводження поліцейських.

Усі ці роки пріоритетом у роботі управління кадрового забезпечення були відбір та підготовка, підвищення професійної майстерності, недопущення безпідставної їх плинності, моральне виховання працівників. Обсяг і складність завдань, які стоять перед кадровою службою, зростають з кожним днем, а це в свою чергу вимагає постійного вдосконалення організації діяльності служби.

З професійним святом працівників кадрового забезпечення привітав начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол: “Шановні колеги! Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом. Завдяки вашим знанням і специфічним навичкам ми отримуємо можливість працювати серед професіоналів. Тільки вам під силу знайти безцінні кадри, саме ви можете оцінити здібності фахівця. Нехай тільки добрі усміхнені обличчя оточують вас, а робота приносить лише задоволення”.

Працівники кадрів знають, що за кожним їх рішенням стоїть доля конкретної людини.