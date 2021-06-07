Міграційники Тернопільщини видворили з України жителя Російської Федерації

Житель РФ порушив міграційне законодавство. 62-річного чоловіка виявили у Тернополі під час перевірки щодо запобігання нелегальній міграції, яку проводять працівники міграційної служби спільно з міграційною поліцією та СБУ. В іноземця не було при собі жодних документів.

Після проведення спецзаходів міграційники встановили, що чоловік на території України, а саме в Луцьку, перебуває ще з 2010 року, порушивши правила перебування в чужій державі. Згідно із рішенням УДМС у Волинській області росіянин мав покинути Україну не пізніше 26 квітня 2021 року. Проте він цього не виконав і переїхав у Тернопільську область.

Із заявою про надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту до управління Державної міграційної служби не звертався.

Відповідно до рішення Тернопільського міського суду, 4 червня працівники ДМС примусово видворили громадянина РФ за межі території України.

За словами начальника міграційної поліції в Тернопільській області Олександра Буняка, його підрозділ постійно проводить заходи щодо виявлення іноземців, які порушують міграційне законодавство.