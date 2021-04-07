З початку тижня поліцейські задокументували 117 порушень правил карантину

Щодня в області працюють рейдові групи, які контролюють дотримання карантинних вимог суб’єктами господарювання, перевізниками та жителями області. З початку цього тижня правоохоронці склали 35 адмінпротоколи та винесли 82 постанови.

Переважну більшість фактів недотримання карантинних вимог поліцейські виявили в закладах торгівлі: були відсутні маркування для перебування в черзі клієнтів, а також продавці обслуговували відвідувачів, котрі перебували без масок.

Порушення обмежувальних заходів зафіксували і серед водіїв громадського транспорту, котрі перевозили понад норму пасажирів. На порушників поліцейські склали протоколи за частиною 1 статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рейдові групи також стежать за дотриманням маскового режиму жителями краю. За понеділок-вівторок правоохоронці винесли 82 адмінпостанови щодо осіб, котрі перебували у громадських місцях та транспорті без респіраторів або захисних масок. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.