Серед речей затриманого поліцейські виявили наркотичні речовини

45-річного жителя обласного центру правоохоронці взяли на гарячому під час вчинення крадіжки на ринку. У порядку статті 208 КПК зловмисника затримали і в подальшому доправили до ізолятора тимчасового тримання. Та, як виявилося, не одними крадіжками тернополянин промишляв.

Після першочергових слідчо-оперативних заходів перед конвоюванням до ізолятора тимчасового тримання зловмисникові хтось зі знайомих приніс передачу – справа звична.

От тільки серед речей поліцейські конвойної служби виявили заборонені предмети – речовину рослинного походження зеленого кольору та п’ять шприців.

Заборонені речовини вилучено та направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ.