Службі безпеки України виповнюється 29 років, протягом яких спецслужба захищає Україну від ворогів – зовнішніх і внутрішніх

Сьогодні, 25 березня, у день створення вітчизняної спеціальної служби, урочисті заходи відбулись в Управлінні СБУ в Тернопільській області. Щоб привітати тернопільських спецпризначенців із професійного святом УСБУ відвідали очільники органів влади і самоврядування, керівники установ та організацій обласного центру.

Співробітники управління та їх гості вшанували пам’ять працівників СБУ, які віддали свої життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, поклавши квіти до меморіальної стели загиблим бійцям.

«За роки існування спецслужби чимало співробітників СБУ віддали свої життя під час виконання професійних обов’язків. Особливо багато Героїв ми втратили у бойових операціях з моменту Анексія Криму і захоплення Донбасу», – зазначив начальник управління СБУ Юрій Борейчук.

Звертаючись до колег та відвідувачів урочистого заходу, очільник УСБУ наголосив: «У протистоянні з підступним ворогом, відстоюючи суверенітет і незалежність України, нам доводиться платити високу ціну. Але в наших лавах плечем до плеча стоять тисячі патріотів, які гідно захищають Україну як на Донбасі, так і в мирних містах. Ми обов’язково переможемо!».

Згодом почесні гості привітали особовий склад обласного управління із Днем Служби безпеки України, відзначивши кращих військовослужбовців нагородами та цінними подарунками.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області