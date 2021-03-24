У Тернополі спецпризначенці впіймали шахрая

Аферист, перебуваючи в торговельному закладі, шахрайським шляхом заволодів готівкою. Тепер за скоєне йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі до трьох років.

На лінію «102» надійшло повідомлення від працівниці закладу. Вона зазначила, що невідомий чоловік привласнив і кошти, і товар. Зі слів заявниці, чоловік витяг п’ятисотгривневу купюру, аби розрахуватися.

Однак у ході розмови він відволік продавчиню й гроші не передав. Натомість отримав від потерпілої решту й покинув приміщення закладу. Відсутність грошей дівчина виявила згодом й зателефонувала в поліцію.

Інформацію про злочин та прикмети підозрюваного отримали всі наряди поліції.

Під час патрулювання працівники роти поліції особливого призначення помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування. Це – 24-річний житель Київської області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України «шахрайство».

Триває слідство.