Отримали повідомлення з проханням позичити кошти – працюють шахраї

Останнім часом до працівників поліції надходить все більше звернень від громадян, які потерпіли від рук невідомих, які діють під імені приятелів.

Шахрайська схема наступна: зловмисники розсилають в різних соціальних мережах повідомлення нібито від знайомих і просять позичити гроші. При цьому акаунт має фотографію людини, яку знає жертва шахраїв, проте телефонний номер може бути прихований. Як тільки потенційна жертва переказує гроші, аферист зникає з легко привласненою готівкою.

Від такого роду злочину потерпіло одразу двоє мешканців Чортківського району. Один потерпілий здійснив транзакцію на суму 5000 гривень, а інший 5697 гривень.

Відомості про події працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно :

• не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

• не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

• не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

• перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей.

• встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

• в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.