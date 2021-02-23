За порятунок дитини лист-подяку отримав патрульний поліції Тернопільщини

Лист-подяку за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, людяність, високий професіоналізм та рішучі дії під час порятунку життя малолітньої дитини начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол вручив інспектору роти №2 управління патрульної поліції в Тернопільській області Іллі Нестеряку.

Екіпаж чоловіка під час несення служби першим приїхав на виклик про дитину, яка висить на дванадцятиметровій висоті.

Зайти до помешкання патрульному не вдалося, тому він спробував зняти шестирічного хлопчика через сусідський балкон на третьому поверсі.

- Він стояв ніжками на виступі для вазонів, – пригадує Ілля. – Я спробував його зняти, але не зміг. Дитина не реагувала та міцно трималася за поручні. Я підтримував його, аби не сталося непоправного. На щастя, в якийсь момент на балкон вийшла мама хлопчика та затягнула його до середини.

Ілля Нестеряк в патрульній поліції уже більше двох років. На службу прийшов після закінчення Одеської юридичної академії з сподіваннями щось змінити в цій державі на краще. Проте були моменти, коли під час роботи опускалися руки через несправедливу критику в бік патрульних та невдячність деяких людей.

- Не всі розуміють, наскільки важка робота патрульного поліції або правоохоронців, загалом. Легше коментувати та засуджувати в інтернет-мережі, легше звинувачувати, хамити та обливати брудом, ніж вникати в істину. На щастя, таких людей не багато. Більшість вдячні нам за нашу роботу.

Підтримка місцевого населення та друзів – це стимул для Іллі, який допомагає і далі сумлінно виконувати, покладені на нього завдання та не опускати руки.